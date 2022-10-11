"ЛУКОЙЛ" не получил лицензию на участок "Надежда" в Балтийском море

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство отказало "ЛУКОЙЛу" в получении лицензии на участок углеводородов "Надежда" в Балтийском море, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

В Минприроды изданию рекомендовали обратиться за комментариями в правительство. В секретариате вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует недропользование, а также в самом "ЛУКОЙЛе" от комментариев отказались.

Компания подавала заявку на "Надежду", находящуюся в границах 12-мильной зоны (территориальное море) в Калининградской области, согласно постановлению правительства 1424 от 14 сентября 2020 года, которое определяет порядок рассмотрения заявок на такие участки и участки во внутренних морских водах. Проект перед отправкой в правительство был согласован в том числе с ФСБ, Минобороны, Минэнерго и Минприроды, которые, согласно постановлению, дают заключение на предмет наличия особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в границах участка.

Сначала заявка "ЛУКОЙЛа" была возвращена по техническим причинам, после доработки компания направила запрос повторно.

Нефтекомпания добивается получения этой лицензии с 2016 года. Тогда "ЛУКОЙЛ" предлагал правительству устроить аукцион на "Надежду", которая является участком федерального значения, со специальными требованиями: претендент должен быть зарегистрирован в Калининградской области и иметь опыт разработки месторождений в регионе.

Федеральная антимонопольная служба сочла, что предложенным требованиям соответствует лишь "ЛУКОЙЛ", и аукцион в итоге так и не был проведен. Но постановление 1424 открыло для компании возможность получить лицензию на геологическое изучение.