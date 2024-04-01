В Екатеринбурге на горящем предприятии обрушилась кровля цеха

Возгорание локализовано, затем было ликвидировано открытое горение

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге площадь пожара на промышленной площадке увеличилась до 4500 квадратных метров, в цехе обрушилась кровля на площади 300 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили в МЧС России.

"По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 4 500 квадратных метров, - говорится в сообщении. - Из них кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. Самостоятельно вышли на улицу 15 человек.

На месте пожара развернут оперативный штаб. К тушению пожара привлекли 64 человека и 22 единицы техники.

Затем в МЧС сообщили о локализации пожара. "Из цеха эвакуированы 15 баллонов с кислородом и 2 с пропаном. Работа осложнена сильным задымлением", - говорится в сообщении. Пожарные проводят разведку с помощью беспилотника и замеряют содержание вредных веществ в воздухе: превышение уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

"Открытое горение на пожаре в Екатеринбурге ликвидировано. По уточненным данным горел цех по производству трансформаторов. Всего из здания эвакуировано 24 газовых баллона, из них 20 кислородных и 4 пропановых", - сказано в третьем сообщении МЧС.

Пожар произошел на предприятии на улице Машиностроителей. В экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что загорелся цех по производству трансформаторов.