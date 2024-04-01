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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:17

Крупный пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили возгорание в цехе по производству трансформаторов в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

Ранее в понедельник пресс-служба регионального Главного управления МЧС сообщила, что огонь охватил кровлю цеха на территории промплощадки на ул. Машиностроителей в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 4,5 тыс. кв. метров. Также обрушилась кровля цеха на площади 300 кв. метров.

В экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что пожар произошел в цеху по производству трансформаторов.

Превышение уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара не зафиксировано.

МЧС РФ Екатеринбург
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