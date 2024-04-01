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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:17

Гендиректором ЗАЭС назначен Владислав Исаев

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Владислав Исаев назначен генеральным директором Запорожской атомной электростанции.

Соответствующее распоряжение от 1 апреля, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" сроком на два года", - говорится в распоряжении.

Ранее директором ЗАЭС был Юрий Черничук.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные - в холодном режиме.

ЗАЭС Запорожская АЭС Владислав Исаев
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