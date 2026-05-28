Владислав Исаев вновь назначен гендиректором ЗАЭС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владислава Исаева генеральным директором Запорожской АЭС.

"Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" сроком на 2 года", - говорится в распоряжении, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Исаев был назначен гендиректором ЗАЭС 1 апреля 2024 года.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

