Дроны атаковали предприятия в Татарстане, есть пострадавшие

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотники утром во вторник атаковали несколько предприятий в Нижнекамске и Елабуге, технологический процесс на предприятиях не нарушен, но есть пострадавшие, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

"Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы главы республики, в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается помощь.