Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

При атаке дронов по общежитию ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане ранены два человека

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали утром во вторник в результате удара беспилотников по общежитию Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Елабужском районе Татарстана, сообщила пресс-служба ОЭЗ.

"Сегодня в 5:45 утра был нанесен удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками. (...) Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено", - говорится в сообщении.

О том, что беспилотники утром во вторник атаковали несколько предприятий в Нижнекамске и Елабуге, ранее сообщила пресс-служба главы Татарстана.

"Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", - говорилось в пресс-релизе.

Татарстан Алабуга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве заочно приговорил Верзилова к 8 годам и 4 месяцам колонии за фейки о ВС

Число пострадавших при атаке дронов в Елабуге выросло до семи человек

Обнаруженную в Псковской области взрывчатку везли в Москву

Обнаруженную в Псковской области взрывчатку везли в Москву

Дроны атаковали предприятия в Татарстане, есть пострадавшие

Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари

Почти 50 человек эвакуировали ночью из зон подтопления в Оренбуржье

Южная Корея ввела санкции в отношении двух граждан РФ и двух компаний

Список задержанных по делу о ЧП на руднике в Приамурье дополнился новым подозреваемым

Список задержанных по делу о ЧП на руднике в Приамурье дополнился новым подозреваемым

Мосбиржа со 2 апреля приостановит торги акциями "Норникеля" в режиме "Т+1" из-за дробления

Мосбиржа со 2 апреля приостановит торги акциями "Норникеля" в режиме "Т+1" из-за дробления

В МЧС прогнозируют подтопление более 700 жилых домов в 19 регионах России

В МЧС прогнозируют подтопление более 700 жилых домов в 19 регионах России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });