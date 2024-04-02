При атаке дронов по общежитию ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане ранены два человека

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали утром во вторник в результате удара беспилотников по общежитию Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Елабужском районе Татарстана, сообщила пресс-служба ОЭЗ.

"Сегодня в 5:45 утра был нанесен удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками. (...) Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено", - говорится в сообщении.

О том, что беспилотники утром во вторник атаковали несколько предприятий в Нижнекамске и Елабуге, ранее сообщила пресс-служба главы Татарстана.

"Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", - говорилось в пресс-релизе.