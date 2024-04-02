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Совет судей отметил нехватку в РФ более 4 тыс. федеральных судей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В России остается большое количество вакантных должностей федеральных судей, сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

"Количество вакантных должностей судей федеральных судов общей юрисдикции составляет 3 тыс. 581 вакансия (14,05%), а количество вакантных должностей судей федеральных арбитражных судов 599 (13,33%)", - сказал он во вторник на семинаре-совещании председателей Советов судей судов и субъектов РФ.

По словам Момотова, их объем работы фактически распределяется на действующих судей, "что негативно сказывается на их нагрузке".

"Ситуация с работниками аппаратов судов еще сложнее, так как кроме большого количества вакансий наблюдается довольно высокая текучесть кадров. Причин тому несколько: низкий уровень оплаты труда, высокая нагрузка, а также отсутствие необходимых навыков у впервые назначаемых кандидатов", - сказал глава Совета судей.

Момотов отметил, что Судебным департаментом при Верховном Суде РФ систематически ведется работа для решения вопроса оплаты труда сотрудников аппаратов судов, "но, к сожалению, в этом вопросе мы еще сильно зависим от исполнительной власти".

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