Путин спрогнозировал дефицит кадров в стране в ближайшие годы

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российская экономика в ближайшие годы столкнется с высокой потребностью рабочих кадров, заявил на съезде Федерации независимых профсоюзов России президент Владимир Путин.

"Подчеркну, с учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Это абсолютно точно. Это мы должны понимать, мы с этим будем жить в ближайшие годы", - сказал он.

В этих условиях, по его словам, "критически важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, АПК, сферу услуг, многие другие отрасли экономики и социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и управленческих процессов".

"Что, в свою очередь, должно прямо вести к улучшению условий труда специалистов, к повышению их доходов", - добавил Путин.