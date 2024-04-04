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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Путин спрогнозировал дефицит кадров в стране в ближайшие годы

Путин спрогнозировал дефицит кадров в стране в ближайшие годы
Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российская экономика в ближайшие годы столкнется с высокой потребностью рабочих кадров, заявил на съезде Федерации независимых профсоюзов России президент Владимир Путин.

"Подчеркну, с учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Это абсолютно точно. Это мы должны понимать, мы с этим будем жить в ближайшие годы", - сказал он.

В этих условиях, по его словам, "критически важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, АПК, сферу услуг, многие другие отрасли экономики и социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и управленческих процессов".

"Что, в свою очередь, должно прямо вести к улучшению условий труда специалистов, к повышению их доходов", - добавил Путин.

Владимир Путин ФНПР
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