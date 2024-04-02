В Кремле подтвердили подготовку к визиту Мадуро в РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию находится в высокой степени подготовки, сообщили в Кремле.

"Да, он (визит Мадуро - ИФ) готовится, действительно высокая степень подготовки визита, (идет - ИФ) последнее согласование сроков, которые будут подходить и графику господина Мадуро, и графику Путина", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Мадуро о его скором визите в Россию.