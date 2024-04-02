Поправки об увеличении штрафов за недопуск газовщиков в дома прошли III чтение

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором и в третьем чтении закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома и об ужесточении ответственности за некачественный ремонт газового оборудования.

Пакет поправок № 395162-8 к КоАП летом 2023 года внесла в парламент группа сенаторов, среди которых Андрей Кутепов и Ахмат Салпагаров.

Закон вносит комплексные изменения в статью 9.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)", так как существующие санкции в должной мере на сегодняшний день не работают", прокомментировал председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законом устанавливается ответственность за нарушение сроков выполнения работ, необходимых для содержания дымовых и вентиляционных каналов, за проведение технического обслуживания газового оборудования организацией, не соответствующей установленным требованиям, за отсутствие соглашения на аварийно-диспетчерское обеспечение и изменение газового оборудования без уведомления об этом специализированной организации. Также устанавливается ответственность за недопуск представителей спецорганизации для проверки дымовых и вентиляционных каналов, и за то, что не выполнено техническое диагностирование газового оборудования.

Штраф за недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов для проведения их обслуживания увеличивается до 5-10 тысяч рублей (с нынешних 1000-2000 рублей). Для должностных лиц санкция, согласно закону, составит до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

За уклонение от договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования для физлиц предусмотрен штраф в размере 5 - 10 тысяч рублей, должностных лиц - 25-100 тысяч рублей, а юридических лиц 200-500 тысяч рублей.

Такие же штрафы вводятся за непредставление специализированной организации информации об изменении состава внутриквартирного газового оборудования.

При нарушении требований к порядку выполнения диагностики газового оборудования должностным лицам будет назначен штраф в размере от 5 до 100 тысяч рублей, юрлицам - от 200 до 500 тысяч рублей. При самовольной установке газового оборудования или его замене предлагается штрафовать физлиц на 5-10 тысяч рублей, должностных лиц на 25 -100 тысяч и юрлиц на 200-500 тысяч.

"Закон актуальный и своевременный, множество аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в быту, случаются из-за неудовлетворительного технического состояния газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов жилых зданий", - отметил Крашенинников.

До аналогичных порогов увеличиваются взыскания за некачественное техобслуживание и ремонт газового оборудования в домах. Сейчас гражданам за это грозит 1-3 тысячи рублей, должностным лицам - 10-25 тысяч рублей, а компаниям - 40-100 тысяч рублей.

Кроме того, за выполнение техобслуживания и ремонта газового оборудования в жилых домах компаниями, не отвечающими требованиям законодательства, либо неаттестованным сотрудником тоже будет наказываться штрафом. Для должностных лиц он составит от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для компаний - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В случае если перечисленные нарушения привели к аварии или возникновению угрозы жизни или здоровью людей, наказание будет еще строже, указано в документе. Для граждан штраф составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч, для юрлиц - от 500 тысяч до 2 млн рублей.