"Мосгаз" предупредил о мошенниках, выдающих себя за газовщиков

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Мосгаз" предупредил москвичей, что в городе продолжают действовать мошенники, которые выдают себя за газовщиков и навязывают некачественный ремонт или оборудование по завышенным ценам.

"Ежемесячно в газовое хозяйство столицы поступают обращения от обманутых жителей газифицированного жилищного фонда города", - сообщили в пресс-службе компании.

Мошенники называют себя сотрудниками "Мосгаза" и предлагают купить датчики загазованности, приборы учета газа и услуги по ремонту и замене газового оборудования, рассказал собеседник агентства.

31 января МВД объявило, что в столице раскрыта группа мошенников, которые под видом газовщиков обманули больше полусотни пенсионеров. Они проводили обход квартир и убеждали жильцов, что им необходимо заменить плиты или установить дополнительное оборудование, навязывая услуги за 100 000 - 200 000 рублей в среднем и обещая 50% компенсации от полной уплаченной суммы.

"Предъявив поддельные удостоверения работников организации "Газ-сервис", аферисты убеждали пенсионеров провести замену газовых бытовых плит и дополнительно установить газоанализаторы. Кроме того, они вводили пожилых людей в заблуждение, сообщая об утечках газа в их квартирах. Для устрашения демонстрировали фотографии, взятые из интернета, с последствиями взрывов газа в других жилых домах", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали предполагаемых 21 участника группы. Им от 21 до 31 года, у них нет соответствующих аттестационных документов, специальных навыков и профессиональных знаний для установки газового оборудования. С жильцами они общались по подготовленной памятке. При обысках у них дома, в офисах и на складе нашли 300 газовых плит, другое оборудование, деньги, удостоверения сотрудников газовой службы, печати и другие документы.

По версии следствия, плиты и оборудование они покупали в интернете по минимальным ценам и перепродавали, завышая их стоимость в несколько раз. В день они продавали от 30 до 40 единиц газового оборудования, а еженедельный их доход превышал 1,5 млн рублей, подсчитали в МВД.

Начальник по эксплуатации внутридомового газового оборудования АО "Мосгаз" Татьяна Киселева подчеркнула, что если газовые работы будут делать неквалифицированные специалисты, это может привести к опасным последствиям.

Она напомнила, что "Мосгаз" проверяет газовые плиты раз в году по графику, при этом они по мере необходимости устраняют неполадки и никаких платных услуг не оказывают.

"Они одеты в спецодежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой с символикой "Мосгаза", имеют удостоверение работника предприятия с фотографией и голограммой", - сказала Киселева.

Человек, который представляется сотрудником "Мосгаза" и просит пустить его в квартиру, должен предъявить удостоверение. Проверить его можно по телефонам 104, 112 (доб. 04) и по телефону сервисной службы +7 (495) 660-20-01.