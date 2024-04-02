Поправки об упрощенном порядке выдачи ВНЖ некоторым иностранцам прошли I чтение

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об упрощении выдачи вида на жительство некоторым категориям иностранных граждан.

Такой порядок предусматривается для репатриантов, получивших статус участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также иностранных граждан, получивших статус члена семьи участника такой государственной программы - репатриантов.

Уточняется перечень оснований для выдачи визы, включив в него решение о предоставлении статуса участника госпрограммы или статуса члена семьи участника указанной госпрограммы, принятое территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.