Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Комитет Думы одобрил выдачу ВНЖ через два года брака с гражданином России

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал принять в первом чтении проект закона, направленный на борьбу с фиктивными браками, которые заключают для получения вида на жительство в России по упрощенной схеме.

Законопроект № 474730-8 в ноябре 2023 года в палату внесла группа парламентариев во главе с сенатором Андреем Клишасом.

Они предложили ввести минимальный срок - два года - состояния в браке с гражданином России при отсутствии ребенка, рожденного в браке, для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке (вне квоты). Сейчас это возможно уже через год, отметил 20 марта на заседании глава комитета Леонид Калашников.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что практика фиктивных браков "является одним из самых простых и востребованных оснований получения иностранными гражданами законного миграционного статуса с дальнейшей перспективой получения вида на жительство и гражданства РФ".

Отмечается устойчивый рост количества принятых территориальными органами МВД России решений о выдаче разрешений на временное проживание по данному основанию, говорится в пояснительной записке. В 2022 году принято 59 тысяч таких решений, или 33% от общего количества решений о выдаче разрешений на временное проживание.

Кроме того, проект закона предлагает закрепить условия получения вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание иностранными гражданами, имеющими детей, состоящих в гражданстве РФ.

Законопроект также предусматривает возможность продления обыкновенной частной визы, выданной иностранному гражданину, являющемуся близким родственником гражданина России.

Принимая во внимание складывающуюся судебную практику, парламентарии также предлагают аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином России, послужившего основанием для получения соответствующего документа, недействительным.

Леонид Калашников МВД Андрей Клишас Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вторую скважину решено бурить на месте завала на руднике "Пионер" в Приамурье

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ

Минэнерго обсуждает с нефтяниками корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ

Минэнерго обсуждает с нефтяниками корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ

Частные топливные трейдеры создали ассоциацию на бирже для защиты своих интересов

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

Шойгу сообщил, что во время выборов были сбиты 419 дронов и 67 реактивных снарядов

В этом году в РФ будут сформированы две общевойсковые армии и 14 новых дивизий

Дума удвоила штрафы для банков за недобросовестную рекламу кредитов

Дума удвоила штрафы для банков за недобросовестную рекламу кредитов
Военная операция на Украине

В результате обстрела Белгорода и пригорода погиб один человек

Кремль не комментирует сообщения о соглашении США и Турции по поводу санкций против РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });