Комитет Думы одобрил выдачу ВНЖ через два года брака с гражданином России

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал принять в первом чтении проект закона, направленный на борьбу с фиктивными браками, которые заключают для получения вида на жительство в России по упрощенной схеме.

Законопроект № 474730-8 в ноябре 2023 года в палату внесла группа парламентариев во главе с сенатором Андреем Клишасом.

Они предложили ввести минимальный срок - два года - состояния в браке с гражданином России при отсутствии ребенка, рожденного в браке, для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке (вне квоты). Сейчас это возможно уже через год, отметил 20 марта на заседании глава комитета Леонид Калашников.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что практика фиктивных браков "является одним из самых простых и востребованных оснований получения иностранными гражданами законного миграционного статуса с дальнейшей перспективой получения вида на жительство и гражданства РФ".

Отмечается устойчивый рост количества принятых территориальными органами МВД России решений о выдаче разрешений на временное проживание по данному основанию, говорится в пояснительной записке. В 2022 году принято 59 тысяч таких решений, или 33% от общего количества решений о выдаче разрешений на временное проживание.

Кроме того, проект закона предлагает закрепить условия получения вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание иностранными гражданами, имеющими детей, состоящих в гражданстве РФ.

Законопроект также предусматривает возможность продления обыкновенной частной визы, выданной иностранному гражданину, являющемуся близким родственником гражданина России.

Принимая во внимание складывающуюся судебную практику, парламентарии также предлагают аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином России, послужившего основанием для получения соответствующего документа, недействительным.