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Путин поддержал идею распространения на экс-сотрудников ЧВК статуса инвалида боевых действий

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею распространения существующего порядка получения статуса инвалида боевых действий на бывших сотрудников частных военных компаний (ЧВК).

В ходе встречи с главой государства руководитель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева рассказала, что существует "проблема получения статуса инвалида боевых действий для защитников Донбасса и бывших сотрудников частных военных компаний".

Цивилева пояснила, что указанные категории лиц не проходят военно-врачебную комиссию и получают статус инвалида по общему заболеванию.

"Кроме того, что это несправедливо, это еще сказывается на объеме и уровне социальных выплат. Вы в феврале этого года по защитникам Донбасса уже давали поручение, и сейчас правительство Российской Федерации подготовило соответствующий проект постановления, но в него не вошли сотрудники частных военных компаний. Мы бы хотели попросить вас дополнить ваше поручение и включить эту категорию тоже", - сказала Цивилева,

"Мы обязательно сделаем, обязательно нужно сделать", - отреагировал Путин.

Глава фонда также рассказала, что возглавляемая ею организация направил в Минобороны уже 19 тыс. пакетов документов членов ЧВК на получение статуса ветерана боевых действий.

Владимир Путин Анна Цивилева
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