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Генпрокуратура направила ряду стран запросы о причастности иностранных структур к терактам

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре РФ заявили, что рассмотрели материалы депутатов и общественников о возможной причастности иностранных структур к терактам в России, направили их вместе с соответствующими запросами в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра.

"Выражаем надежду, что наши коллеги из этих стран добросовестно подойдут к их рассмотрению и исполнят возложенные на них Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года обязательства проводить расследование по представленной информации, содействовать в получении доказательств, необходимых для разбирательства, а также обеспечивать неотвратимость наказания за преступные деяния и исключить оправдание за них по соображениям политического или иного аналогичного характера",- подчеркнули в Генпрокуратуре.

В конце марта в Следственном комитете РФ заявляли, что "в установленном порядке рассмотрят обращение депутатов Госдумы А.Л.Красова, Н.М.Харитонова, Я.В.Лантратовой и общественных деятелей А.Г.Дугина и А.Л.Деркача, касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России".

В Генпрокуратуре пообещали отреагировать на обращение, пояснив, что речь в нем идет "о расследовании фактов организации и финансирования ряда террористических актов на территории Российской Федерации, а также акта международного терроризма – подрыва газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", следы которых ведут к лицам и структурам, находящимся в США, Германии, Франции и на Кипре".

"Материалы будут внимательно изучены, после чего будет рассмотрен вопрос о задействовании механизмов международно-правового сотрудничества", - сказали в надзорном ведомстве.

Позднее СК РФ сообщил, что начал проверку изложенных в обращении фактов.

"В рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение",- заявили в ведомстве.

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