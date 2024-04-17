Генпрокурор РФ на встрече с президентом Кубы призвал объединить усилия для борьбы с терроризмом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с вербовкой трансграничным криминалом молодежи.

"Варварский теракт, произошедший в марте в Москве, унесший жизни и покалечивший судьбы сотен ни в чем не повинных людей, показал, насколько важно сплотить усилия в борьбе с международным терроризмом и иными трансграничными криминальными угрозами, попытками вербовки преступниками наших граждан, прежде всего молодежи", - сказал Краснов.

Краснов подчеркнул, что Россия и Куба остаются верными "общечеловеческим принципам взаимного уважения, равноправия и справедливости, и никакие вызовы не способны разрушить прочные узы дружбы и взаимной поддержки" между двумя странами.