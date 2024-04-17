Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:07

Генпрокурор РФ на встрече с президентом Кубы призвал объединить усилия для борьбы с терроризмом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с вербовкой трансграничным криминалом молодежи.

"Варварский теракт, произошедший в марте в Москве, унесший жизни и покалечивший судьбы сотен ни в чем не повинных людей, показал, насколько важно сплотить усилия в борьбе с международным терроризмом и иными трансграничными криминальными угрозами, попытками вербовки преступниками наших граждан, прежде всего молодежи", - сказал Краснов.

Краснов подчеркнул, что Россия и Куба остаются верными "общечеловеческим принципам взаимного уважения, равноправия и справедливости, и никакие вызовы не способны разрушить прочные узы дружбы и взаимной поддержки" между двумя странами.

Игорь Краснов Куба РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минпромторге не исключили подорожания российских вин из-за роста акцизов

Роскомнадзор заблокировал сайты облачного сервиса Amazon и компании GoDaddy

Роскомнадзор заблокировал сайты облачного сервиса Amazon и компании GoDaddy
Паводок в России

В Кургане вода в реке Тобол поднялась на 20 см - до 794 см

Что произошло за день: вторник, 16 апреля

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

Командир "Ахмата" Алаудинов стал замначальника политуправления Минобороны РФ

АСВ через суд хочет получить от Qiwi договор о купле-продаже акций АО "Киви"

"Полюс" продал россыпные активы

В Банке России допустили ускорение роста российской экономики в I квартале

Соколов заявил, что китайские марки "выдавливают" "АвтоВАЗ" в низкомаржинальный сегмент

Соколов заявил, что китайские марки "выдавливают" "АвтоВАЗ" в низкомаржинальный сегмент
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });