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В Дагестане задержан глава филиала "Россети Северный Кавказ"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" задержан, предварительно, по делу о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Директор "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев задержан. На его рабочем месте и дома сотрудники Северо-Кавказского ГУ МВД провели обыски", - сказал источник агентства.

Следственные действия прошли, "по предварительным данным, в рамках дела о мошенничестве".

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями правоохранительных органов в связи с этой информацией.

В пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ" "Интерфаксу" уточнили, что проводимые правоохранителями мероприятия связаны с прежней работой Мухумаева, а не с руководством компанией.

Как сообщает сайт ПАО "Россети Северный Кавказ", Мухумаев работает в энергетике около 15 лет, занимая различные руководящие должности. До назначения директором он руководил в "Дагэнерго" службой логистики и материально-технического обеспечения, а также управлением капитального строительства. Кроме того, был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана.

В 2017-2022 годах Мухумаев руководил производственными процессами филиалов "ФСК ЕЭС" - "Каспийское ПМЭС" и "МЭС Юга".

С июля 2023 года, являясь помощником генерального директора "Россети Северный Кавказ", Мухумаев исполнял обязанности директора филиала "Дагэнерго", а с ноября того же года стал директором компании.

Дагестан МВД Россети Северный Кавказ ФСК ЕЭС Магомедхабиб Мухумаев Дагэнерго
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