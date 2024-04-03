Глава филиала "Россети Северный Кавказ" в Дагестане арестован на два месяца

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев арестован на два месяца, по 3 июня сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева, уточнив, что ходатайство следствия суд удовлетворил частично.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, сотрудники полиции проводили обыски на рабочем месте и дома у Мухумаева, сам он был задержан. Следственные действия прошли, "по предварительным данным, в рамках дела о мошенничестве".

В пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ" "Интерфаксу" сообщали, что проводимые правоохранителями мероприятия связаны с прежней работой Мухумаева, а не с руководством компанией.

Как сообщает сайт ПАО "Россети Северный Кавказ", Мухумаев работает в энергетике около 15 лет, занимая различные руководящие должности. До назначения директором он руководил в "Дагэнерго" службой логистики и материально-технического обеспечения, а также управлением капитального строительства. Кроме того, был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана.

В 2017-2022 годах Мухумаев руководил производственными процессами филиалов "ФСК ЕЭС" - "Каспийское ПМЭС" и "МЭС Юга".

С июля 2023 года, являясь помощником генерального директора "Россети Северный Кавказ", Мухумаев исполнял обязанности директора филиала "Дагэнерго", а с ноября того же года стал директором компании.