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Гендиректором Российского научного фонда назначен Владимир Беспалов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на должность гендиректора Российского научного фонда (РНФ) Владимира Беспалова.

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"Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации в среду.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

РНФ является некоммерческой организацией, созданной для финансовой и организационной поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований, подготовки научных кадров и развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в науке.

Беспалов - член-корреспондент РАН, с 2016 года был ректором Национального исследовательского университета МИЭТ.

С 2013 года гендиректором РНФ был Александр Хлунов.

Владимир Беспалов Владимир Путин РАН Российский научный фонд
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