Гендиректором Российского научного фонда назначен Владимир Беспалов
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на должность гендиректора Российского научного фонда (РНФ) Владимира Беспалова.
"Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации в среду.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
РНФ является некоммерческой организацией, созданной для финансовой и организационной поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований, подготовки научных кадров и развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в науке.
Беспалов - член-корреспондент РАН, с 2016 года был ректором Национального исследовательского университета МИЭТ.
С 2013 года гендиректором РНФ был Александр Хлунов.