Синоптики прогнозируют в России температуру около и выше нормы с апреля по сентябрь

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Температурный режим около и выше нормы прогнозируется на всей территории России с апреля по сентябрь, в так называемый "вегетационный период", который считается основным периодом роста растений, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Мы выпустили прогнозы на вегетационный период, период с апреля по сентябрь включительно. В этих прогнозах вы не увидите синего цвета - там розовый цвет, что говорит, что температура - около нормы, но аномалии положительные, голубоватый - около нормы, но аномалии отрицательные. И довольно часто встречается красный цвет - то есть температура выше нормы. Нигде не встречается класс ниже нормы", - сказал он.

По прогнозу, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Сибири и Урала в большинстве месяцев вегетационного периода существует вероятность того, что погода будет выше нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

В июне и июле температура на европейской части страны ожидается выше, чем в прошлом году, сказал Вильфанд, напомнив, что в 2023 году температура была ниже нормы, в то время как глобальная температура была очень высокая, что привело к аномальной жаре в США, Западной Европе и Китае.

"Вот здесь мы указываем, что в этом году и июнь, и июль, по сравнению с прошлым годом будут теплее", - добавил он.

Этот прогноз - вероятностный и еще будет корректироваться.

По данным Гидрометцентра, в мае выше нормы средняя месячная температура ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, в северных и центральных районах Урала, на западе Красноярского края. В Центральном федеральном округе май прогнозируется теплее, чем в 2023 году.

Избыток осадков наиболее вероятен в прибрежных районах Хабаровского края, на юге Камчатского края. Дефицит осадков ожидается в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии, на крайнем юго-востоке Сибири, на юго-западе Дальневосточного федерального округа и в северной части Якутии.

В июне выше нормы средняя месячная температура ожидается на севере Урала и Сибири, а также на северо-западе Якутии. Выше, чем в июне 2023 года, средняя температура воздуха ожидается в ЦФО, на севере Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Больше нормы месячное количество осадков ожидается на севере ЦФО, на юге Урала, на юго-востоке Якутии и на севере Хабаровского края. Дефицит осадков предполагается на юго-западе Дальневосточного федерального округа и на севере Якутии.

В июле выше нормы среднемесячная температура прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа, на северо-востоке ЦФО, на севере Приволжского федерального округа, севере и западе Урала и на крайнем севере Сибири. В ЦФО средняя месячная температура воздуха прогнозируется выше, чем в июле 2023 года.

Больше нормы месячное количество осадков предполагается в западных областях Северо-Западного федерального округа, на Алтае, в восточных районах Чукотки и Камчатки. Дефицит осадков наиболее вероятен на юго-востоке Приволжского федерального округа, на юге Урала, на северо-западе Якутии, на юге Магаданской области.

В августе выше нормы температура ожидается на юго-западе европейской территории России, в северной половине Северо-Западного федерального округа, на севере Урала, Сибири.

Избыток осадков наиболее вероятен в Краснодарском крае, на юго-востоке Северо-Западного федерального округа, на северо-востоке Приволжского федерального округа, в центральных районах Урала, на юго-западе Дальневосточного федерального округа и в Приморском крае. Дефицит осадков ожидается на востоке Южного федерального округа, на севере Хабаровского края и на юге Магаданской области. Больше, чем в августе 2023 года, количество осадков предполагается на северо-востоке Приволжского федерального округа, в Забайкальском крае и на большей части Амурской области.

В сентябре выше нормы средняя месячная температура ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, на северо-востоке Приволжского федерального округа, в северных и центральных районах Урала и на севере Сибири.

Больше нормы месячное количество осадков ожидается на северо-востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала и Сибири, на севере Якутии, в Туве и Забайкальском крае. Дефицит осадков предполагается на большей части Южного федерального округа и в Ставропольском крае. Больше, чем в сентябре 2023 года, количество осадков предполагается в Центральном и Приволжском федеральных округах, в центральных районах Урала, на севере Иркутской области и Бурятии, на юге Якутии.

Прогноз на ближайшие дни

Сильный ветер, дождь и снег прогнозируются в ряде российских регионов во второй половине недели, сказал также Вильфанд.

В четверг на Северо-Западе страны будет "очень интересная ситуация": в Архангельской области и в Карелии прогнозируется сильный снег, в Ленинградской области будут осадки в виде дождя, мокрого снега и ледяного дождя, также прогнозируется налипание мокрого снега, гололед. "А вот в Псковской области уже просто сильный дождь", - сказал ученый.

Непогода прогнозируется в некоторых республиках Северного Кавказа. Так, в Ингушетии и Чечне в среду вечером с 18 часов до конца суток и в первой половине четверга ожидаются сильный дождь в виде ливня, гроза, град и ветер с порывами до 25 м/с. Аналогичная ситуация будет в Ставрополье и Карачаево-Черкесии.

В Ростовской области также комплекс неблагоприятных явлений - во второй половине дня среды, ночью и утром в четверг ожидаются сильный дождь в виде ливня, гроза, град, ветер до 22 м/с.

Кроме того, сильный снег, метель и ветер до 25 м/с ожидаются в Иркутской области, а на юге Иркутской области - мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедные явления, на дорогах снежный накат и гололедица.