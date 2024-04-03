Роскомнадзор заявил, что WhatsApp на территории РФ не блокируется

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Блокировка мессенджера WhatsApp в России не осуществляется; проблемы в его работе, на которые жалуются пользователи из разных стран мира, вероятно, вызваны сбоем в инфраструктуре компании Meta (признана судом РФ экстремистской и запрещена), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"Роскомнадзор не блокирует работу WhatsApp на территории России. Информацию о сбое распространяет зарубежный сервис DownDetector. Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ. Наблюдается проблема с получением и отправкой сообщений, не загружаются медиафайлы", - сообщили в ведомстве.

Вечером в среду по Москве пользователи WhatsApp начали жаловаться на сбои в работе мессенджера. В частности, жалобы поступают от пользователей из России, Великобритании, Индии, США и других стран. Пользователи также сообщают о проблемах с Facebook и Instagram (деятельность обоих на территории России запрещена), обратили внимание в РКН.