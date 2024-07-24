Песков связал блокировку Instagram с ограничениями военного времени

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Доступ к Instagram (деятельность внесенной в реестр экстремистских организаций корпорации Meta в России по реализации Facebook и Instagram запрещена) в России может быть возобновлен, как только пропадет необходимость в ограничениях, вызванных условиями войны, в которой живет страна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он сказал об этом на встрече с выпускниками высшей школы РАНХиГС. Его спросили, не повлиял ли запрет Instagram в России негативно на возможность продвижения российской позиции на широкую аудиторию.

"Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить доступ (к Instagram - ИФ), это моя точка зрения", - ответил Песков.

"Но здесь есть очень важное "но": мы с вами живем в условиях войны, и в условиях войны должны быть внутренние ограничения, причем жесткие. Мы должны с пониманием относиться к этим ограничениям, - продолжил он. Как только потребность в этих ограничениях станет минимальной, я считаю, что нужно снова задействовать все платформы, чтобы нести наш голос, нашу правду в мир".

"Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

По иску Генпрокуратуры России 21 марта 2022 года Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России, принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram в России запрещены. Их блокировка осуществлялась и ранее: 4 марта в России по требованию Генпрокуратуры за цензуру российских СМИ была заблокирована соцсеть Facebook, 14 марта - Instagram.