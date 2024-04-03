Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В ходе телефонных переговоров глав военных ведомств России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню отмечена готовность к диалогу по Украине, заявили в Минобороны РФ.

"Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России - бессмысленно", - говорится в сообщении ведомства по итогам переговоров Шойгу и Лекорню.

В российском министерстве подчеркнули, что переговоры состоялись по настоятельной просьбе Парижа. О предыдущем телефонном разговоре Шойгу и Лекорню сообщалось в октябре 2022 года.