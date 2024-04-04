Что случилось этой ночью: четверг, 4 апреля

Минобороны РФ и Франции готовы к диалогу по Украине, жертвы непогоды в Москве, пять БПЛА сбито над Белгородской и Тульской областями

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине. Сергей Шойгу предупредил Себастьяна Лекорню о последствиях отправки на Украину военных.

- Два человека погибли, 15 пострадали из-за непогоды в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Президент США Джо Байден и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят гибель гуманитарных работников после израильского удара в секторе Газа. Шеф Пентагона Ллойд Остин подчеркнул необходимость защиты сотрудников гуманитарных организаций и гражданских лиц в палестинском анклаве.

- Система ПВО уничтожила пять беспилотников над Белгородской и Тульской областями, заявили российские военные. По данным тульских властей, никто не пострадал, разрушений нет.

- Израильская оппозиция призвала провести досрочные парламентские выборы в сентябре. По словам министра военного кабинета Бени Ганца, выборы помогут продолжить бои против ХАМАС, восстановив доверие граждан к властям.