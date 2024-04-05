Глава Минприроды подтвердил смену руководителя Росгеологии

Сергей Горьков останется в правлении компании

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Сергей Горьков, контракт которого на посту главы Росгеологии истек 31 марта, остается в компании в составе правления. И.о. руководителя будет назначен Сергей Радьков, курирующий в Росгеологии тему твердых полезных ископаемых. Об этом на расширенном заседании правления Росгеологии сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

"Сергей Николаевич Горьков остается в компании, как один из членов правления. Исполняющим обязанности руководителя будет назначен Радьков Сергей Александрович. В компании он с 2021 года, курировал важное направление - твердые полезные ископаемые", - сказал Козлов.

Контракт с главой Росгеологии Горьковым закончился 31 марта и не был продлен. Для назначения главы Росгеологии нужна директива правительства.

Горьков возглавил Росгеологию в 2019 году. Он сменил на этом посту Романа Панова.

"Росгеология" - госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.