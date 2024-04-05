Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 08:43

Глава Минприроды подтвердил смену руководителя Росгеологии

Сергей Горьков останется в правлении компании

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Сергей Горьков, контракт которого на посту главы Росгеологии истек 31 марта, остается в компании в составе правления. И.о. руководителя будет назначен Сергей Радьков, курирующий в Росгеологии тему твердых полезных ископаемых. Об этом на расширенном заседании правления Росгеологии сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

"Сергей Николаевич Горьков остается в компании, как один из членов правления. Исполняющим обязанности руководителя будет назначен Радьков Сергей Александрович. В компании он с 2021 года, курировал важное направление - твердые полезные ископаемые", - сказал Козлов.

Контракт с главой Росгеологии Горьковым закончился 31 марта и не был продлен. Для назначения главы Росгеологии нужна директива правительства.

Горьков возглавил Росгеологию в 2019 году. Он сменил на этом посту Романа Панова.

"Росгеология" - госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.

Александр Козлов Минприроды Росгеология Сергей Горьков Сергей Радьков Роман Панов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Меру пресечения за покушение на губернатора Мурманской области изберут в субботу

Подвергшийся нападению губернатор Мурманской области хочет вернуться к работе

Группа инвесторов-физлиц приобрела российскую "дочку" BNP Paribas Cardif

Губернатор Мурманской области пришел в себя после операции из-за нападения

СКР сообщил, что напавший на мурманского губернатора испытывал неприязнь к нему

СКР сообщил, что напавший на мурманского губернатора испытывал неприязнь к нему

Средства ПВО за ночь уничтожили 53 дрона над регионами России

"Газпром нефть" меняет структуру управления, в компании кадровые изменения

Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование нападения на Чибиса

Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование нападения на Чибиса

Губернатор Мурманской области находится в тяжелом состоянии в реанимации

Губернатора Мурманской области ранили в живот после встречи с жителями Апатитов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });