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Правительство скоро решит вопрос о финподдержке попавшей под санкции "Росгеологии"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Правительство в ближайшие недели решит вопрос с финансовой поддержкой "Росгеологии", заявил в Госдуме глава Минприроды Александр Козлов.

"Росгеология" попала в санкционный список и оказалась отрезанной от определенных видов работ, которые осуществляла за пределами нашей страны, на шельфе, в мировом океане. Как хранителю компетенций, ей пришлось некоторые вещи содержать, не получая доходной части за это. Естественно, возникла кредитная история, заемные деньги. Пришло время, когда страна должна помочь этой компании и расшить ее кредитную историю", - сказал министр.

"Вопрос находится на личном контроле (главы Минфина - ИФ) Антона Германовича Силуанова, мы с ним это обсуждали. (Вице-премьер - ИФ) Дмитрий Николаевич Патрушев в теме, все докладывали в правительстве. Есть способы и механизмы. В течение несколько недель они будут согласованы с руководством. И я уверен, что компания сохранит свои компетенции и те преимущества, которые должны быть у государства в рамках геологоразведочного направления", - добавил Козлов.

Ранее "Росгеология" сообщила, что не имеет денежных средств и иных источников для выплат по облигациям. Отмечалось, что "Росгео" ищет источники для погашения облигаций, в том числе за счет средств государственной поддержки, а также планирует начать переговоры с держателями облигаций о продлении срока погашения.

"Росгеология" в первом полугодии 2024 года получила 3,746 млрд рублей чистого убытка по МСФО, выручка снизилась на 5,8%, до 10,62 млрд рублей. По итогам 2023 года Росгеология" получила чистый убыток по МСФО в 5,78 млрд рублей по сравнению с прибылью в 559 млн рублей в 2022 году. Выручка холдинга за прошлый год снизилась на 3,3%, составив 25 млрд рублей.

Александр Козлов Минприроды Минфин Правительство Росгеология Антон Силуанов Дмитрий Патрушев
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