ОАК передала военным первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") начала поставки военных самолетов по программе гособоронзаказа 2024 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Все заводы ОАК, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства. Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолетов в рамках производственной программы текущего года", - сказал через пресс-службу гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

В "Ростехе" отметили, что изготовленные Новосибирским авиазаводом (НАЗ) им. Чкалова самолеты прошли весь комплекс заводских испытаний и отправлены в ВКС России.

"Новосибирский завод ожидает новый этап модернизации и техперевооружения производства. Предприятие обеспечено стабильной загрузкой как по гособоронзаказу, так и по перспективным проектам", - сказали в госкорпорации.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время суток при любых метеорологических условиях. На самолете используется управляемое вооружение большой дальности класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Он может нести 8 тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полёта - до 4000 км и высокая скорость - до 1900 км/ч.