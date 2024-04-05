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РЖД хотят повысить штрафы за использование вагонов как складов для топлива

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" инициирует повышение штрафов за использование вагонов в качестве "склада на колесах" для топлива, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило.

По его словам, РЖД в феврале-марте зафиксировали рост покупки нефтепродуктов некоторыми грузополучателями в ожидании повышения цен. Речь идет о небольших нефтебазах, которые не всегда могут справиться с объемами одномоментно, пояснил топ-менеджер.

"По факту эти грузополучатели используют эти вагоны как склад на колесах. Могу сказать, что сегодня на сети железных дорог действует 35 конвенционных ограничений. Это ограничение погрузки в адрес того или иного получателя по причине того, что он пока не справляется с выгрузкой. Это достаточно большое количество, поэтому в рамках наших штабов с Минэнерго, которые мы регулярно еженедельно проводим, мы, во-первых, предупреждаем грузоотправителей о том, что в этих местах есть скопления вагонов и им нужно пока избегать отгрузки в эти адреса. Во-вторых, мы выходили с инициативой, чтобы штрафы за использование вагонов как склад на колесах были повышены. Поэтому очень рассчитываем, что такие решения будут приняты", - подчеркнул Шило.

Введенные конвенции касаются только нефтепродуктов и связаны с неудовлетворительной выгрузкой.

"То есть, если у клиента длительно простаивают вагоны, а некоторые вагоны стоят по 10 суток в ожидании слива, то, конечно, мы согласовываем с коллегами из Росжелдора и объявляем туда конвенционное ограничение. Сейчас мы в ежедневном режиме подсказываем нефтекомпаниям, где проблемы с выгрузкой, чтобы они могли использовать эту информацию и не направлять дополнительные груженые составы", - пояснил Шило.

Алексей Шило Минэнерго РЖД Росжелдор
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