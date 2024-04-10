Белоусов отметил начало улучшения ситуации с ж/д грузоперевозками

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Перевозки грузов железнодорожным транспортом в России по итогам 2024 года вырастут, несмотря на падение погрузки в первом квартале: в начале месяца динамика стала выправляться, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов, курирующий развитие транспортной отрасли.

"Конечно, будет рост (в 2024 году - ИФ). Я думаю, что сейчас восстановят - динамика в апреле уже лучше", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли рост грузоперевозок РЖД по итогам года.

Белоусов отметил, что погрузка РЖД просела в I квартале чуть более чем на 9 млн тонн по сравнению с прошлым годом. По его словам, основными причинами снижения стали два фактора - это ситуация с приостановкой поставок угля на терминал "ОТЭКО" в морском порту Тамань и проблемы с ремонтом локомотивов.

"Из этих примерно 9 млн тонн примерно 5 млн тонн потеряли из-за произошедшей по сути блокировки грузов со стороны "ОТЭКО" в Тамани, менеджмент которой держит высокие ставки перевалки. В основном это угольные потоки, цены на который сейчас достаточно сильно упали, и такие ставки в рентабельность экспорта просто не вписываются. Насколько я знаю, ФАС уже вынесла предупреждение, это ведь критическая инфраструктура", - сказал вице-премьер.

"Кроме того, есть еще некоторые проблемы с ремонтом локомотивов. На это тоже есть свои причины, мы достаточно детально разбирались с этим", - добавил он.

Белоусов провел совещание по ситуации со снижением объемов погрузки РЖД, сообщала в понедельник пресс-служба правительства. Представители РЖД на совещании представили предварительный индикативный план перевозок грузов по основным направлениям на 2024 год, а также обсудили показатели эффективности движения.

Согласно сообщению, одной из тем на совещании было влияние состояния тягового подвижного состава на погрузку в I квартале 2024 года. Белоусов отметил необходимость проведения еженедельных совещаний в связи со снижением погрузки РЖД.

Погрузка на сети РЖД в марте упала на 3,5%, до 105,3 млн тонн. В первом квартале 2024 года снижение составило 3,1% в годовом выражении, до 295,9 млн тонн.

РЖД в апреле ожидают сокращения погрузки на 2,7% за счет угля, стройматериалов и металлургической продукции, сообщал в начале апреля заместитель гендиректора компании Алексей Шило. Вместе с тем топ-менеджер отмечал улучшение динамики от месяца к месяцу. "В апреле мы должны выйти на среднесуточную погрузку 3 млн 421 тыс. тонн, по крайней мере, мы ставим себе такую задачу, то есть это, соответственно, будет лучше, чем в марте", - говорил он.