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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 08:43

С начала года за пал травы к ответственности привлечены почти 650 человек

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудниками МЧС с начала года проведено более 4 тыс. оперативных выездов, на которых пресечено свыше 4 тыс. неконтролируемых палов сухой растительности, сообщил начальник главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Александр Лекомцев.

"За допущенное нарушение к административной ответственности привлечены три органа местного самоуправления, 59 должностных, 18 юридических лиц, в том числе два сельхозпредприятия в Ставропольском крае, а также 640 граждан", - сказал Лекомцев журналистам в пятницу.

В настоящее время пожароопасный сезон открыт в 45 регионах РФ. В МЧС ожидают ухудшения лесопожарной обстановки в стране летом.

МЧС
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