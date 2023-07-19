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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Из-за пала сухой травы в России сгорело уже более 5 тысяч строений

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Более 5 тыс. строений сгорело в 18 населенных пунктах 10 регионов РФ в результате несанкционированных палов сухой травы, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"В результате несанкционированных палов сухой растительности в 10 субъектах Российской Федерации пострадали 18 населенных пунктов, сгорело более 5 тысяч строений", - сказал Куренков во время "правительственного часа" в СФ в среду.

По его словам, сотрудниками МЧС не допущено перехода ландшафтных пожаров на 34 населенных пункта. Для защиты населения была сформирована группировка в составе более 900 тыс. человек и около 200 тыс. единиц техники.

"Итогом нашей совместной работы в этом году стало сокращение числа техногенных пожаров и потерь от них. Уменьшился ущерб от природных бедствий, техногенных аварий и катастроф", - отметил министр.

При ЧС удалось спасти более 5 тыс. человек, во время тушения пожаров - более 13 тыс. человек, на водных объектах - 1 022, сообщил Куренков.

"За прошлый год разработанные прогнозы и модели развития ЧС были оперативно доведены до органов власти субъектов и муниципальных образований. Реагирование на них позволило снизить ущерб от природных и техногенных катастроф на 20 млрд рублей", - подчеркнул глава МЧС.

Александр Куренков МЧС
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