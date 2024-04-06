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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

США ожидают масштабный ответ Ирана на удар по его консульству в Дамаске

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Американские официальные лица полагают, что Тегеран готовит масштабный ответ на недавний израильский удар по консульству Ирана в Дамаске, сообщает в ночь на субботу CNN.

Телеканал информирует, что в американской администрации назвали ответный иранский удар "неминуемым". С такой оценкой согласны и власти Израиля. При этом не исключается, что его нанесут уже на следующей неделе.

По данным CNN, Вашингтон исходит из того, что иранские удары могут прийтись как на израильские, так и на американские объекты на Ближнем Востоке. В связи с этим США и Израиль усиленно готовятся к отражению такого рода угрозы.

"По состоянию на пятницу, ни одна из сторон не знала, когда точно и как Иран ответит", - отмечает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Одним из наихудших вариантов Вашингтон считает прямой удар Ирана по Израилю, так как это приведет к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в апреле ракетному обстрелу подверглось консульство Ирана в Дамаске. Среди погибших оказались два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Тегеране пообещали ответить на это нападение.

Западные СМИ отмечают, что Израиль до сих пор официально не признал, что ракетный удар провела именно его армия. Однако в сообщениях подчеркивается: в Вашингтоне не сомневаются, что речь идет именно об израильской атаке.

США Иран Израиль
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