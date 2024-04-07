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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

В Израиле заявили о готовности к возможному ответу Ирана на удар по его консульству

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Израильтяне готовы к любому развитию событий, касающихся Ирана, сообщил в воскресенье министр обороны страны Йоав Галлант.

"Мы завершили подготовку системы обороны на случай ответа Ирану при любом сценарии", - приводит его слова The Jerusalem Post.

Ранее в апреле ракетному обстрелу подверглось консульство Ирана в Дамаске. Среди погибших оказались два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Тегеране пообещали ответить на это нападение.

Западные СМИ отмечают, что Израиль до сих пор официально не признал, что ракетный удар провела именно его армия. Однако в сообщениях подчеркивается: в Вашингтоне не сомневаются, что речь идет именно об израильской атаке.

Американские официальные лица полагают, что Тегеран готовит масштабный ответ на этот удар.

Израиль Йоав Галлант Иран
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