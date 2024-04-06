Власти заявили, что защищающая Старый город в Орске дамба не выдерживает потока

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти предупреждают, что защищающая Старый город в Орске дамба не выдерживает, вода начала подтапливать микрорайон.

"Насыпная дамба, которая защищает старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока воды. Вода начала подтапливать Старый город без захода в другие районы", - сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

В пресс-службе напомнили, что в Орске организованы пункты временного размещения на 6,5 тыс. мест. Город готов развернуть дополнительные места в случае необходимости.

"Формирования МЧС, все оперативные службы города на месте. Продолжается эвакуация жителей", - говорится в сообщении.

Согласно указу о введении на территории Оренбургской области режима ЧС регионального характера, пострадавшие от паводка имеют право на получение материальной помощи, добавили в пресс-службе.

"Это единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. Также установлена финансовая помощь 25 тыс. рублей на человека за частично утраченное имущество первой необходимости и 50 тыс. рублей на человека в случае полностью утраченного имущества первой необходимости", - пояснили там.

Также предусмотрено единовременное пособие гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью: в случае тяжкого или средней тяжести вреда - 400 тыс. рублей на человека, в случае легкого - 200 тыс. рублей.

"В Орске организованы выездные бригады сотрудников МФЦ для работы в ПВР. Администрация Орска формирует списки пострадавших", - отмечается в релизе.

Ранее администрация Орска предупредила, что в ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города, жителям необходимо срочно эвакуироваться.

Специалисты отключили подтопленные электросетевые объекты. Подача электроэнергии в районы, не попавшие под затопление, осуществляется по нормальным схемам.

В пятницу вечером в Орске прорвало насыпную защитную дамбу в Старом городе в районе ул. Оренбургской. В зону затопления попадают более 4 тыс. домов и почти 11 тыс. жителей, эвакуации подлежат два из трех районов города - Ленинский и Советский.

Режим ЧС действует на всей территории региона в связи с напряженной паводковой ситуацией.

Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.