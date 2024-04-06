Около 600 домов подтоплено в Орске после прорыва дамбы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Порядка 600 домов были подтоплены в Орске Оренбургской области после прорыва насыпной дамбы.

"Вода продолжает прибывать в старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор. Сейчас подтоплено порядка 600 домов на 9 улицах", - сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Продолжается эвакуация жителей из зоны подтопления.

"Спасатели вывозят людей с помощью плавсредств. В 12 пунктах временного размещения находятся около 230 человек, в том числе 73 ребенка", - говорится в сообщении.

На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств, сообщают в МЧС РФ.

Ранее администрация Орска предупредила, что в ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор микрорайона Старый город, жителям необходимо срочно эвакуироваться.

"Насыпная дамба, которая защищает старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока воды. Вода начала подтапливать Старый город без захода в другие районы", - проинформировала пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пятницу вечером в Орске прорвало насыпную защитную дамбу в Старом городе в районе ул. Оренбургской. В зону затопления попадают более 4 тыс. домов и почти 11 тыс. жителей, эвакуации подлежат два из трех районов города - Ленинский и Советский.

Режим ЧС действует на всей территории Оренбуржья в связи с напряженной паводковой ситуацией.

Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.