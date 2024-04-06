Пункты сбора гумпомощи открывают для жителей Оренбуржья

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В ряде регионов начинается сбор гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области, которые столкнулись с серьезнейшим за последние десятилетия паводком.

Так, губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале сообщил, что пункт сбора гуманитарной помощи открывается на базе Кировской областной пожарно-спасательной службы.

Кировская область готова отправить в Оренбургскую область необходимую технику: мотопомпы для откачки воды, тепловые пушки для сушки помещений и другое оборудование. Кроме того, регион готов делегировать группу профессиональных спасателей для помощи на месте, отметил Соколов.

Помочь соседям призвал и глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов.

"В соседнем регионе, в городе Орске Оренбургской области произошло чрезвычайное. В результате сильного паводка прорвало дамбу, жителей опасной зоны города эвакуируют. Мы не можем остаться равнодушными к беде, которая постигла наших соседей, и поэтому приняли решение организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших", - написал Нагуманов в своем телеграм-канале.

Пункт сбора помощи организован в Молодежном центре в Альметьвске.

В Новотроицке (Оренбургская область) начинает работать пункт сбора помощи для пострадавших при паводке жителям соседнего города Орска. Пункт приема расположен по адресу: ул. Советская, дом 80 (бывшее кафе Флагман).

В телеграм-канале администрации Орска сообщается, что из Омска в Оренбуржье отправляются 25 специалистов "Росводоканал Омск". Среди них - ремонтники и энергетики, а также 10 единиц техники.

В минувшую пятницу в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено более 2,4 тыс. жилых домов и свыше 3 тыс. придомовых территорий. Эвакуированы около 2 тысяч человек, эвакуация продолжается.

При патрулировании Орска были обнаружены два тела. По предварительным данным, их смерть не связана с утоплением.