Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Пункты сбора гумпомощи открывают для жителей Оренбуржья

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В ряде регионов начинается сбор гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области, которые столкнулись с серьезнейшим за последние десятилетия паводком.

Так, губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале сообщил, что пункт сбора гуманитарной помощи открывается на базе Кировской областной пожарно-спасательной службы.

Кировская область готова отправить в Оренбургскую область необходимую технику: мотопомпы для откачки воды, тепловые пушки для сушки помещений и другое оборудование. Кроме того, регион готов делегировать группу профессиональных спасателей для помощи на месте, отметил Соколов.

Помочь соседям призвал и глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов.

"В соседнем регионе, в городе Орске Оренбургской области произошло чрезвычайное. В результате сильного паводка прорвало дамбу, жителей опасной зоны города эвакуируют. Мы не можем остаться равнодушными к беде, которая постигла наших соседей, и поэтому приняли решение организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших", - написал Нагуманов в своем телеграм-канале.

Пункт сбора помощи организован в Молодежном центре в Альметьвске.

В Новотроицке (Оренбургская область) начинает работать пункт сбора помощи для пострадавших при паводке жителям соседнего города Орска. Пункт приема расположен по адресу: ул. Советская, дом 80 (бывшее кафе Флагман).

В телеграм-канале администрации Орска сообщается, что из Омска в Оренбуржье отправляются 25 специалистов "Росводоканал Омск". Среди них - ремонтники и энергетики, а также 10 единиц техники.

В минувшую пятницу в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено более 2,4 тыс. жилых домов и свыше 3 тыс. придомовых территорий. Эвакуированы около 2 тысяч человек, эвакуация продолжается.

При патрулировании Орска были обнаружены два тела. По предварительным данным, их смерть не связана с утоплением.

Хроника 30 марта – 06 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Альметьевск Оренбургская область Оренбург Орск Татарстан Кировская область Омск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Половодье в Оренбургской области

Дальнейшего разрушения поврежденной дамбы в Орске не зафиксировано

Половодье в Оренбургской области

Норовирус выявлен у 18 жителей подтопленного Орска

Норовирус выявлен у 18 жителей подтопленного Орска
Нападение на Crocus City Hall

Медведев обвинил западных лидеров в причастности к спонсированию теракта в Crocus

Путин подписал закон о запрете судимым за педофилию посещать места для детей

Половодье в Оренбургской области

Отказывающихся покидать дома жителей Оренбурга будут эвакуировать с полицией

Отказывающихся покидать дома жителей Оренбурга будут эвакуировать с полицией
Половодье в Оренбургской области

Число эвакуированных из зоны подтоплений в Орске выросло почти в три раза

Напавшего на губернатора Мурманской области отправили под стражу на два месяца

Напавшего на губернатора Мурманской области отправили под стражу на два месяца
Половодье в Оренбургской области

Дамба в Орске по проекту была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего

Половодье в Оренбургской области

Дело о халатности и нарушении безопасности при строительстве заведено после прорыва дамбы в Орске

Дело о халатности и нарушении безопасности при строительстве заведено после прорыва дамбы в Орске
Половодье в Оренбургской области

Прорыв дамбы в Орске произошел из-за несвоевременно принятых мер по ее содержанию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });