Норовирус выявлен у 18 жителей подтопленного Орска

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выявил норовирус в пробах 18 жителей подтопленного Орска, которые обратились к врачам за помощью, сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава в субботу.

Из них 8 госпитализировано, остальные получают амбулаторное лечение.

Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что при лабораторном исследовании биоматериала от заболевших и при исследовании воды выявлен норовирус второго типа.

Норовирус - это один из разновидностей энтеровирусов. Он является возбудителем острой кишечной инфекции.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Оренбургской области, пострадавшей из-за подтоплений, использовать для питья и приготовления пищи кипяченую, бутилированную воду, а в местах подтопления - бутилированную воду. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области проводят мониторинг качества питьевой воды на всех этапах водоподготовки.

В пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено более 2,4 тыс. жилых домов и свыше 3 тыс. придомовых территорий.

При патрулировании Орска были обнаружены два тела. По предварительным данным, их смерть не связана с утоплением.