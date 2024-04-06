Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ брянского села Красный Бор

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины села Красный Бор.

"(ВСУ) обстреляли поселок Красный Бор Климовского района. В результате обстрела один мирный житель получил легкое ранение. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, частично повреждены несколько жилых домовладений", - написал он в субботу в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.