В брянском поселке Суземки в результате обстрела были ранены три человека

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземки, административного центра Суземского района.

"По предварительной информации, в результате (...) атаки трое мирных жителей получили легкие ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в Telegram.

Кроме того, повреждения получили административное здание, храм, несколько легковых автомобилей. Сейчас ведется обследование обстрелянной территории.