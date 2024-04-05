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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:27

В брянском поселке Суземки в результате обстрела были ранены три человека

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземки, административного центра Суземского района.

"По предварительной информации, в результате (...) атаки трое мирных жителей получили легкие ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в Telegram.

Кроме того, повреждения получили административное здание, храм, несколько легковых автомобилей. Сейчас ведется обследование обстрелянной территории.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Суземки Брянская область
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