Мэрия Орска заявила о необходимости срочной эвакуации жителей 6-го микрорайона

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Орска Оренбургской области призвала жителей 6-го микрорайона срочно эвакуироваться в пункты временного размещения.

"Жителям 6-го микрорайона от улицы Крайней до Вокзала необходимо срочно эвакуироваться в пункты временного размещения. Автобусы для эвакуации ждут в районе магазина "Пятерочка" по ул. Крайней", - говорится в сообщении мэрии.

Четыре пункта временного размещения расположены в зданиях учебных заведений на улицах Севастопольская, Андреева, Юлина и в Заводском переулке.