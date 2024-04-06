Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Мэрия Орска заявила о необходимости срочной эвакуации жителей 6-го микрорайона

Мэрия Орска заявила о необходимости срочной эвакуации жителей 6-го микрорайона
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Орска Оренбургской области призвала жителей 6-го микрорайона срочно эвакуироваться в пункты временного размещения.

"Жителям 6-го микрорайона от улицы Крайней до Вокзала необходимо срочно эвакуироваться в пункты временного размещения. Автобусы для эвакуации ждут в районе магазина "Пятерочка" по ул. Крайней", - говорится в сообщении мэрии.

Четыре пункта временного размещения расположены в зданиях учебных заведений на улицах Севастопольская, Андреева, Юлина и в Заводском переулке.

Оренбургская область Орск 6-й микрорайон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Татарстане

Что произошло за день: суббота, 6 апреля

Половодье в Оренбургской области

В МЧС подтвердили новый прорыв дамбы в Орске

Половодье в Оренбургской области

Глава МЧС РФ отправится в зону стихийного бедствия в Оренбуржье

Половодье в Оренбургской области

Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы

Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы
Половодье в Оренбургской области

Оренбургский губернатор назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона

Оренбургский губернатор назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона

Гендиректор Telesport Макаренко отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Половодье в Оренбургской области

Смерть двух мужчин в подтопленном Орске не связана с утоплением

Закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома подписан президентом РФ

Закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома подписан президентом РФ
Половодье в Оренбургской области

Дальнейшего разрушения поврежденной дамбы в Орске не зафиксировано

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });