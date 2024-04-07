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Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 апреля

Пеллегрини побеждает на выборах президента Словакии, глава МЧС РФ прибыл в Орск, один человек погиб в результате взрыва газа в Татарстане

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини побеждает на выборах президента. По итогам обработки 99,8% бюллетеней, кандидат от правящей партии "Глас" набирает 53,18% голосов, за его конкурента - представителя либеральной оппозиции Ивана Корчока проголосовали 46,81% избирателей.

- Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Орск Оренбургской области, где прорвало дамбу. Министр сразу отправился в подтопленные районы города.

- Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в городе Нурлате в Татарстане, погиб один человек, двое пострадали. Взрыв разрушил наружные стены двухэтажного здания, загорелось четыре квартиры.

- Мэрия Орска заявила о необходимости срочной эвакуации жителей 6-го микрорайона. Подъем воды в городе продолжается, объявлена эвакуация еще трех улиц - Стасова, Щорса, Краматорской.

- Дроны атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области. В поселке Ленинский Шебекинского городского округа загорелась кровля частного дома, в селе Дроновка Грайворонского городского округа сгорели два автомобиля, поврежден газопровод.

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