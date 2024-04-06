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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в областном центре и прилегающем районе.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу в Белгородской области в результате украинского обстрела были повреждены линии электро- и газопередачи в селе Тишанка Волоконовского района. В одном частном жилом домовладении были выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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