ВСУ обстреляли белгородское село Тишанка

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины повреждены линии электро- и газопередачи в селе Тишанка, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечен фасад. Также повреждены линии электро- и газопередачи", - написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы работают на месте и устраняют последствия.