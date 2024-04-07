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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Несколько улиц Оренбурга закрыты в ожидании роста уровня паводка

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Несколько улиц и переулков закрыты в Оренбурге, строится искусственная насыпь для защиты жилых домов на улице Уральской, сообщила пресс-служба правительства региона в своих соцсетях.

"Закрыты 6 улиц и 5 переулков, представляющих возможную угрозу для передвижения", - говорится в сообщении.

Для безопасности оренбуржцев до 23:00 местного времени 15 апреля введено частичное ограничение движения автомобильного транспорта.

"Жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые находятся в зоне повышенного риска, настоятельно рекомендуется покинуть свои дома, не дожидаясь ухудшения ситуации", - подчеркивается в релизе.

Сообщается, что для оренбуржцев готовы два пункта временного размещения.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

Оренбург
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