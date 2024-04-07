Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, ситуация ухудшается

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки прибавил еще 28 см, сообщает мэрия Оренбурга.

В настоящее время уровень реки вблизи города составляет 856 сантиметров при неблагоприятном уровне в 760 см, опасном - в 930 см.

По состоянию на 9 утра 7 апреля подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений.

"Ситуация ухудшается. Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей", - говорится в сообщении.

В поселке Кузнечном и 20 садовых товариществах СНТ отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточены.

Между тем, в селе Краснохолм в пригороде Оренбурга, откуда ранее проводилась эвакуация из-за подтоплений, ситуация стабилизировалась. В настоящее время там остаются подтопленными только четыре двора на одной улице.

"Накануне на 18 улицах восстановлено электроснабжение. Люди возвращаются в свои дома. На 8 утра 7 апреля уровень воды в Черновском водохранилище составляет 292 см при опасной отметке в 480 см, за сутки он упал еще на 32 см", - сообщает мэрия.

Накануне мэр Оренбурга Сергей Салмин из-за ухудшения паводковой обстановки потребовал эвакуироваться жителям ряда улиц и садовых товариществ в черте города.

В ночь на 7 апреля несколько улиц и переулков в Оренбурге были закрыты, строится искусственная насыпь для защиты жилых домов.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.