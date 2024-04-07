В Оренбургской области снизят сброс воды в Ириклинское водохранилище

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация позволяет уменьшить сброс воды в Ириклинское водохранилище Оренбургской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер.

"За сутки совокупный приток в Ириклинское водохранилище уменьшился, ситуация позволяет снизить объем сброса воды. Приняли решение сократить его на 500 м3/с. Сейчас он составляет 1670 м3/с", - написал глава региона.

В минувшую пятницу в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу.

По данным на вечер субботы, в Оренбуржье подтоплены более 6,1 тыс. жилых домов в 29 муниципальных образованиях 102 населенных пункта и девяти СНТ. Эвакуированы 4402 человека, в том числе 1115 детей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

Ириклинское водохранилище на реке Урал в Оренбургской области, крупнейший водоем Южного Урала, расположено примерно в 60 км выше Орска.