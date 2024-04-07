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Лавров 8-9 апреля посетит Китай и проведет переговоры с Ван И

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 8-9 апреля посетит Китай и проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве в воскресенье.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах", - говорится в сообщении.

Как отметили на Смоленской площади, "запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду "горячих тем" и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

МИД РФ Сергей Лавров Китай Ван И
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