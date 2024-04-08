Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Пекин, передает корреспондент "Интерфакса".

Как ранее сообщили в МИД РФ, в Китае Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах.

"Запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду "горячих тем" и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщили ранее на Смоленской площади.