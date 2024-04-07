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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Власти Самарской области отмечают положительную динамику в ситуации с паводком

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти Самарской области отмечают положительную динамику по ситуации с половодьем, сообщается в телеграм-канале канале областного правительства в воскресенье.

"За сутки вода ушла из 166 домов и 185 приусадебных участков. Подтопленными на территории региона остаются 313 жилых домов, 1092 приусадебных участка", - говорится в сообщении.

Подтопления остаются в нескольких районах, отсутствует транспортное сообщение с двумя населенными пунктами, подтоплены семь низководных мостов.

По последним данным, спасатели эвакуировали 816 человек, в том числе 159 ребенка. В четырех пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей.

Эвакуация продолжается. Спасатели доставляют продукты питания населению подтопленных территорий.

С 3 апреля в Самарской области введен режим повышенной готовности на всей территории региона из-за активного развития половодья. В двух районах введен режим чрезвычайной ситуации.

В настоящее время паводок активно развивается на юге Поволжья, наиболее сложная ситуация отмечается в Оренбургской области (введен режим ЧС). Также подтопления жилых домов, приусадебных участков и автодорог фиксируются в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Мордовии и Татарстане.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПаводок в России
Самарская область
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